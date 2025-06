Borsa | l' Europa conclude incerta Londra -0,4%

I mercati azionari europei chiudono in lieve calo, riflettendo un clima di incertezza tra gli investitori. Amsterdam registra la performance peggiore, con un ribasso dello 0,7%, mentre Londra e Francoforte scendono dello 0,4%. Parigi perde lo 0,3%, e Madrid si distingue per una leggera crescita dello 0,1%. In questo contesto di volatilità, gli operatori restano cauti, cercando segnali di stabilità e ripresa.

Mercati azionari del Vecchio continente generalmente in lieve calo: la Borsa peggiore è stata quella di Amsterdam, che ha chiuso con un ribasso dello 0,7%, seguita da Londra e Francoforte in discesa dello 0,4%. Negativa dello 0,3% Parigi, con la sola Madrid in tenuta grazie al lievissimo rialzo dello 0,1%.

