Borsa | l' Europa conclude incerta Londra -0,4%

Le borse europee chiudono in lieve calo, riflettendo un clima di incertezza tra gli investitori. Amsterdam si distingue come la peggiore, con un ribasso dello 0,7%, seguita da Londra e Francoforte, entrambe in flessione dello 0,4%. Parigi cede lo 0,3%, mentre Madrid si mantiene stabile, guadagnando lo 0,1%. In un contesto di mercato delicato, gli operatori restano attenti alle prossime mosse, consapevoli che ogni notizia potrebbe cambiare le sorti delle piazze continentali.

Mercati azionari del Vecchio continente generalmente in lieve calo: la Borsa peggiore è stata quella di Amsterdam, che ha chiuso con un ribasso dello 0,7%, seguita da Londra e Francoforte in discesa dello 0,4%. Negativa dello 0,3% Parigi, con la sola Madrid in tenuta grazie al lievissimo rialzo dello 0,1%.

