Borsa | Europa positiva in apertura Parigi +0,3% Londra +0,13%

Le principali borse europee aprono la settimana in territorio positivo, regalando ottimismo agli investitori. Parigi si distingue con un guadagno dello 0,3%, Londra e Madrid seguono con moderati rialzi, mentre Francoforte registra l'incremento più consistente. La ripresa dei mercati europei si conferma come un segnale di fiducia nel panorama economico continentale. È il momento di monitorare da vicino gli sviluppi e cogliere le opportunità offerte da questa fase di crescita.

Aprono i rialzo le principali borse europee nella prima seduta della settimana. Parigi guadagna lo 0,3% a 7.714 punti, Londra lo 0,13% a 8.810 punti, Francoforte lo 0,32% a 24.109 punti e Madrid lo 0,4% a 14.006 punti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Europa positiva in apertura, Parigi +0,3%, Londra +0,13%

