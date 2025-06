Borsa | Europa poco mossa future Usa positivi Milano +0,05%

Le borse europee si mantengono stabili a metà seduta, con i futures Usa in territorio positivo in attesa di novità sui negoziati commerciali. Milano segna un lieve calo dello 0,05%, mentre Parigi guadagna lo stesso margine e Londra resta invariata. Intanto, l’economia britannica cresce dell’1,3%, e l’inflazione italiana sale all’1,7%. Si prospettano dati importanti nel pomeriggio, tra cui l’indice tedesco e le dichiarazioni della presidente della BCE, pronti a muovere i mercati.

Borse europee poco mosse al passaggio di metà seduta con i future Usa positivi in attesa di novità sui negoziati per i dazi. Milano cede lo 0,05% al pari di Francoforte e Madrid, mentre Parigi guadagna lo 0,05% e Londra è invariata. Cresce dell'1,3% il Pil britannico, sale all'1,7% l' inflazione in Italia, mentre nel pomeriggio è in arrivo il dato della Germania, seguito dall'indice della Fed di Dallas e l'intervento della presidente della Bce Christine Lagarde a Sintra (Portogallo). Si stabilizza il dollaro a 0,85 euro e 0,73 sterline, rallenta l' oro (-0,1% a 3.280,5 dollari l'oncia), mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi scende a 87,7 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 1,9 punti al 3,45% e quello tedesco di 1,4 punti sopra al 2,57%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net