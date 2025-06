Borsa | Europa fiacca future Usa positivi Milano in parità

Le borse europee si mantengono in equilibrio in attesa di sviluppi chiave, con i future Usa positivi che tengono alto l’interesse degli investitori. Milano, Parigi e Madrid affiancano uno scenario di stabilità, mentre Francoforte registra un modesto guadagno e Londra si avvia a una lieve perdita. Intanto, l’economia britannica cresce dell’1,3%, e gli occhi sono puntati sui dati di inflazione in Italia e Germania, sull’indice della Fed di Dallas e sull’intervento di Christine Lagarde a Sintra. Si stabilizza il...

Azzerano il rialzo dell'apertura le borse europee con i future Usa positivi, mentre proseguono i negoziati sui dazi. Milano si porta in parità insieme a Parigi e a Madrid, mentre Francoforte guadagna lo 0,1% e Londra perde altrettanto. Cresce dell'1,3% il Pil britannico, in arrivo l' inflazione in Italia e in Germania, l'indice della Fed di Dallas e l'intervento della presidente della Bce Christine Lagarde a Sintra (Portogallo). Si stabilizza il dollaro a 0,85 euro e 0,73 sterline, in cauto rialzo l'oro (+0,15% a 3.290,5 dollari l'oncia), mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi scende a 0,88 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 1,9 punti al 3,45% e quello tedesco di 1,7 punti al 2,57%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Europa fiacca, future Usa positivi, Milano in parità

In questa notizia si parla di: future - positivi - milano - parità

Borsa: Europa nervosa, Milano -0,8% e future Usa positivi - Le borse europee vivono un'oscillazione nervosa, con Milano in calo dello 0,8% e altre piazze che tentano di recuperare terreno prima di ridurre i guadagni.

“ITALIA 2035. Strategie per un futuro di crescita e stabilità” è un’iniziativa organizzata per affrontare le sfide future del Paese. L’evento si... Vai su Facebook

Borsa: Europa fiacca, future Usa positivi, Milano in parità; Borsa: Europa fiacca, future Usa positivi, Milano in parità; Borse oggi in diretta| Il Ftse Mib chiude in rialzo (+1%), vince l’ottimismo sui dazi. Sell-off su Amplifon.