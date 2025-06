Borsa | Asia in ordine sparso si tratta sui dazi Tokyo +0,84%

Le borse dell'Asia e del Pacifico mostrano un andamento misto, riflettendo l'incertezza sui negoziati commerciali tra Usa e Cina. Mentre Tokyo, Seul e Sidney segnano performance positive, altri mercati come Taiwan e Mumbai registrano cali. Gli investitori restano vigili in attesa di sviluppi sui dazi, con i future europei e di Wall Street che indicano un'apertura in terreno positivo. La fase di tensione commerciale continua a influenzare gli umori dei mercati globali, creando un clima dinamico e incerto.

Borse in ordine sparso in Asia e Pacifico con il prosieguo dei negoziati sui dazi Usa. In rialzo gli indici di Tokyo (+0,84%), Seul (+0,52%) e Sidney (+0,33%), in controtendenza invece Taiwan (-1,44%). Ancora aperte Hong Kong (-0,29%), Shanghai (+0,52%), Mumbai (-0,3%) e Singapore (-0,03%)., positivi i future sull'Europa e su Wall Street. In miglioramento oltre le stime gli indici Pmi cinesi composito (50,57 punti), manifatturiero (49,7 punti) e non manifatturiero (50,5 punti) e la produzione industriale giapponese (+0,5%). Attesa nel pomeriggio l' inflazione in Germania in giugno, seguita dall' indice della Fed di Dallas e, in serata, da un intervento della presidente della Bce Christine Lagarde.

