Borgo Fornari festeggia 25 anni di Sagra del Raviolo Casalingo

Borgo Fornari si prepara a celebrare un traguardo speciale: 25 anni di tradizione e sapori con la Sagra del Raviolo Casalingo. Da venerdì 4 a lunedì 7 luglio, il Circolo Ricreativo riunirà appassionati e buongustai in una festa ricca di gusto, allegria e community. Un evento ormai diventato simbolo dell’estate valligiana, che ogni anno rivive il calore della convivialità e delle ricette tramandate di generazione in generazione. Non mancate!

A Borgo Fornari si festeggiano 25 anni di ravioli: da venerdì 4 a lunedì 7 luglio torna la mitica Sagra del Raviolo Casalingo a cura del Circolo Ricreativo. Oltre cento persone tra uomini donne e ragazzi tornano a realizzare l'evento, ormai diventato un appuntamento fisso dell’estate valligiana. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

