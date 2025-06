Borghi e futuro a Montecchio presidio Polis di Poste Italiane

Nel cuore dell’Umbria, Montecchio si distingue come esempio di come innovazione e radicamento territoriale possano rinvigorire le comunità locali. Il Progetto Polis di Poste Italiane, con il suo presidio, si rivela essenziale per contrastare lo spopolamento e mantenere vive tradizioni e servizi. Un modello di resilienza che dimostra come piccoli comuni possano guardare al futuro senza perdere il loro spirito autentico. La sfida ora è continuare su questa strada virtuosa.

Roma, 30 giu. (askanews) - Un esempio concreto di come innovazione e presenza sul territorio possano rafforzare le comunità locali. Il borgo di Montecchio, in provincia di Terni, è uno dei piccoli comuni umbri che, grazie a iniziative come il Progetto Polis, sta contrastando lo spopolamento. Per i suoi 1.400 abitanti, Poste Italiane è un presidio fondamentale contro la desertificazione dei servizi, come racconta il sindaco Federico Gori. Il servizio del TG Poste. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borghi e futuro, a Montecchio presidio Polis di Poste Italiane

In questa notizia si parla di: poste - montecchio - presidio - polis

Poste Italiane, a Montecchio il presidio Polis contro lo spopolamento: punto di riferimento per la comunità e il territorio umbro Vai su X

Poste Italiane, il presidio Polis contro lo spopolamento a Montecchio; Borghi e futuro, a Montecchio presidio Polis di Poste Italiane; A Montecchio il presidio Polis di Poste italiane contro lo spopolamento.

Borghi e futuro, a Montecchio presidio Polis di Poste Italiane - Borghi e futuro, a Montecchio presidio Polis di Poste Italiane ... Secondo msn.com

Borghi e futuro, a Montecchio il presidio Polis di Poste Italiane contro lo spopolamento - Un esempio concreto di come innovazione e presenza sul territorio possano rafforzare le comunità locali. Da msn.com