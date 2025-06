Bonus per il rinvio della pensione 2025 da quando decorre il beneficio?

Se sei vicino all’età pensionabile e desideri posticipare il pensionamento, la legge di Bilancio 2025 introduce importanti novità sul bonus per il rinvio della pensione, anche noto come “Bonus Maroni”. Questa misura, riproposta negli ultimi anni, offre ai lavoratori con quota 103 la possibilità di scegliere se prolungare la loro carriera, usufruendo di agevolazioni contributive. Ma quando decorre effettivamente questo beneficio? Scopriamolo insieme.

La legge di Bilancio 2025 ha introdotto alcune novità in relazione al bonus per il rinvio della pensione 2025 (conosciuto anche come “Bonus Maroni”), soprattutto per quanto concerne i lavoratori che possono accedere allo sgravio contributivo e al tipo di pensione maturata. È bene precisare che l’incentivo è stato riproposto negli ultimi tre anni e consente ai lavoratori che abbiano maturato il requisito della pensione a quota 103 di scegliere se uscire da lavoro o rimanerci con l’accredito dei contributi previdenziali a proprio carico versati nel netto di busta paga. Gli ultimi chiarimenti su questo istituto sono arrivati dall’ Inps in merito alla data a decorrere dalla quale il lavoratore si vede accreditare il bonus in busta paga. 🔗 Leggi su Lettera43.it