Bonus Giorgetti 2025 | fino a 600 euro mensili in più per chi rimanda la pensione

Se hai già raggiunto i requisiti per la pensione anticipata ma desideri continuare a lavorare, il Bonus Giorgetti 2025 è la soluzione che fa per te. Questa nuova misura dell’INPS offre un incentivo fino a 600 euro mensili a chi decide di posticipare il pensionamento, premiando così la tua scelta di restare attivo e contribuire ancora al sistema. Scopri come beneficiare di questa opportunità e pianificare al meglio il tuo futuro lavorativo.

L’INPS ha lanciato una nuova misura a favore dei lavoratori che decidono di continuare a lavorare nonostante abbiano già maturato i requisiti per la pensione anticipata. Il Bonus Giorgetti 2025, dal nome del Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, premia chi sceglie di restare attivo, erogando un incentivo economico che può arrivare fino a 600 euro mensili . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

