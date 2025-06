Bonus bollette da 200 euro chi può riceverlo da luglio e come richiederlo

Se sei una famiglia a basso reddito, il bonus bollette da 200 euro potrebbe arrivare già da luglio, offrendo un sollievo concreto alle tue spese energetiche. Con una stima di milioni di beneficiari, questa misura rappresenta un aiuto importante nel panorama delle agevolazioni statali. Ma chi può richiederlo e come fare? Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per ottenere questo supporto economico e alleggerire il peso delle bollette.

Arriva il bonus bollette da 200 euro. Da luglio è previsto l'accredito della misura per le famiglie a basso reddito. Le stime parlano di un contributo tra i 3 e i 5 milioni, ma il numero potrebbe salire con la norma che prevede che non vengano calcolati nell'Isee i titoli di Stato italiani e dei buoni e libretti postali per un importo fino ai 50mila euro. L'erogazione del bonus previsto dal decreto Bollette e che serve ad aiutare le famiglie contro il caro energia può essere richiesto presentando l'attestazione Isee e attendendo le verifiche dell'Inps. Vediamo nel dettaglio a chi spetta il bonus da 200 euro e come richiederlo.

Il nuovo bonus da 200 euro per le bollette elettriche offre un sostegno significativo alle famiglie con ISEE fino a 25.

