Bonus bollette 200 euro oggi è ultimo giorno per ottenere lo sconto

Oggi è l’ultimo giorno per richiedere il bonus bollette da 200 euro, un aiuto concreto contro il caro energia. Presenta la dichiarazione sostitutiva unica entro questa data e potrai ricevere lo sconto già sulla bolletta di giugno. Non perdere questa occasione: il sostegno è destinato a famiglie con redditi bassi e medi-bassi. Chi ne ha diritto? Scopri subito come ottenere questo importante contributo!

Il 30 giugno 2025 è l'ultima data utile per presentare la dichiarazione sostitutiva unica e accedere al bonus straordinario da 200 euro previsto dal Decreto legge n. 192025. Il contributo da 200 euro, accreditato direttamente in bolletta elettrica, mira a sostenere le famiglie con redditi bassi e medio-bassi contro il caro energia. Chi presenta la Dsu entro oggi potrà ricevere il bonus già a partire dalla bolletta di giugno. A chi spetta il bonus 200 euro. Il bonus 200 euro è destinato ai nuclei familiari con: Isee fino a 9.530 euro (o fino a 20.000 euro con almeno 4 figli) – riceveranno un'integrazione al bonus sociale elettrico già in corso;

