Bonus 200 euro per le bollette di luce e gas | a chi spetta e come ottenerlo

Se ti stai chiedendo come far fronte ai rincari delle bollette di luce e gas, sappi che il governo ha introdotto un bonus di 200 euro destinato alle famiglie in difficoltà. Questa misura, pensata per alleviare il peso delle spese energetiche, è disponibile già da luglio. Ma quali sono i requisiti e come si può ottenere? Scopri tutto nel nostro approfondimento.

Per quanto riguarda le utente di luce e gas, il mese di luglio un aiuto per i consumatori: partono i primi pagamenti del bonus bollette da 200 euro, una misura una tantum varata per aiutare le famiglie che affrontano il caro energia. Ma come è possibile ottenere il bonus e a chi spetta? BONUS BOLLETTA – Questo bonus rientra . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Bonus da 200 euro per le bollette elettriche: ecco i requisiti e come ottenerlo - Il nuovo bonus da 200 euro per le bollette elettriche offre un sostegno significativo alle famiglie con ISEE fino a 25.

