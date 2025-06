Bonomi Group punta sul Golfo con il Dubai Hub for Made in Italy

Bonomi Group prende il volo verso il Golfo, rafforzando la sua presenza globale con il Dubai Hub for Made in Italy di Italiacamp. Con una storia che risale ai primi del Novecento, questa eccellenza italiana nel settore dell'Energy e dell'idraulica industriale si prepara a conquistare nuovi mercati, portando innovazione e qualità ovunque operi. La strategia mira a consolidare e ampliare il suo ruolo di leader internazionale, aprendo nuove opportunità di crescita.

Milano, 30 giu. (askanews) - Bonomi Group, realt√† italiana attiva nel settore dell'Energy e dell'idraulica industriale, √® entrata ufficialmente a far parte del Dubai Hub for Made in Italy di Italiacamp. Nato in Italia agli inizi del 1900, il Bonomi Group √® presente con le sue tecnologie in tutto il mondo, operando in diversi settori chiave dell'industria e offrendo un portafoglio di prodotti e soluzioni su misura. "Ogni azienda - ci ha spiegato Marco Tassotto, General Manager di Bonomi UAE - ha una focalizzazione specifica ed √® nata attorno a prodotti e soluzioni che sono stati sviluppati sia per determinati mercati, che per determinate aree geografiche, e questo naturalmente ha portato allo sviluppo di soluzioni specifiche e certificate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Bonomi Group punta sul Golfo con il Dubai Hub for Made in Italy

In questa notizia si parla di: bonomi - group - dubai - made

Bonomi Group punta sul Golfo con il Dubai Hub for Made in Italy.

Bonomi Group punta sul Golfo con il Dubai Hub for Made in Italy - Bonomi Group, realtà italiana attiva nel settore dell'Energy e dell'idraulica industriale, è entrata ufficialmente a far parte del Dubai Hub for Made in Italy di ... Lo riporta libero.it

Bonomi Group si unisce al Dubai Hub for Made in Italy di Italiacamp - Bonomi Group si unisce al Dubai Hub for Made in Italy di Italiacamp Un passo strategico per la crescita globale. Riporta askanews.it