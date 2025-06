Bonny niente Juve | l’attaccante del Parma vola a Milano per visite e firma con l’Inter Cifre e dettagli dell’affare

Bonny, promettente attaccante del Parma e ex obiettivo della Juventus, si prepara a un nuovo capitolo con l’Inter. Con una cifra di 25 milioni di euro, la trattativa è ormai in dirittura d’arrivo: visite mediche in corso e firma imminente. Il giovane francese classe 2003 si appresta a lasciare Parma per approdare a Milano, consolidando così il suo futuro nerazzurro e arricchendo la rosa dell’Inter con un talento da non perdere.

Bonny sarà un nuovo calciatore dell’Inter, pronte le visite mediche con i nerazzurri. Tutti i dettagli sull’ex obiettivo del calciomercato Juve. Bonny vola all’ Inter. È tutto definito per il trasferimento in nerazzurro dell’attaccante del Parma, che era seguito anche dal calciomercato Juve. Operazione da 25 milioni di euro, con visite mediche già pronte. Il classe 2003 francese è atteso a Milano nelle prossime ore, come rivelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano. Bonny, dunque, si appresta a diventare un nuovo calciatore dell’Inter. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bonny, niente Juve: l’attaccante del Parma vola a Milano per visite e firma con l’Inter. Cifre e dettagli dell’affare

