Bonny Inter semaforo verde dal Parma | ecco quando è atteso a Milano e quale sarà il giorno delle visite e della firma! Il francese è pronto per il Mondiale

L’attesa è finita: Bonny Inter ha ottenuto il semaforo verde dal Parma e si appresta a sbarcare a Milano! I dettagli sul suo arrivo, tra visite mediche e firma del contratto, sono ormai definiti. La sua partecipazione al mondiale francese è ormai a portata di mano, mentre i tifosi attendono con trepidazione il suo debutto. Ecco tutte le ultime novità sull’operazione che potrebbe rivoluzionare il mercato nerazzurro.

Bonny Inter, semaforo verde dal Parma: ecco quando è atteso a Milano e quale sarà il giorno delle visite e della firma! Le ultimissime. I dirigenti del mercato Inter hanno chiuso l'operazione col Parma per l'acquisto di Ange-Yoan Bonny. Come spiega la Gazzetta dello Sport, nelle scorse ore è arrivato anche l'ultimo passaggio formale che mancava nella trattativa, ovvero il via libera del patron del club ducale, Krause. Operazione da 24 milioni di euro più 2 di bonus. L'attaccante francese è atteso a Milano già in serata, domani il giorno delle visite mediche e della firma sul contratto. Dopodiché sarebbe pronto a raggiungere Chivu e il resto del gruppo negli USA, qualora i nerazzurri riuscissero stasera a battere il Fluminense e a passare il turno.

