Yann-Ange Bonny è atterrato a Milano, pronto a iniziare il suo nuovo capitolo con l’Inter. Il talento francese, classe 2003, domani si sottoporrà alle visite mediche di rito, segnando un passo importante nel suo trasferimento. Con entusiasmo e determinazione, Bonny si prepara a vestire i colori nerazzurri e contribuire al successo del club. La sua avventura italiana sta per cominciare: restate sintonizzati per scoprire le sue prime impressioni e aspettative!

Yann-Ange Bonny è appena sbarcato a Milano e domani si sottoporrà alle visite mediche con l’Inter. Il francese arriva proprio nel giorno dell’uscita dell’Inter dal Mondiale per Club. APPENA ATTERRATO – Eccolo: Bonny è sbarcato a Milano. Il francese si appresta a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Il classe 2003 nella giornata di domani si sottoporrà alle visite mediche di rito. Passaggio all’ Humanitas previsto di primo mattino per il ragazzo prelevato dal Parma, per poi andare in sede e mettere la firma sul nuovo contratto. Bonny firmerà un contratto di quattro anni pari a due milioni di euro a stagione. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bonny è sbarcato a Milano: domani le visite mediche con l’Inter

