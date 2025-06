Bonny ci sarà al Mondiale per Club? Le ultime dall’Inter – Sky

Ange-Yoan Bonny si appresta a vestire la maglia dell’Inter, pronto a arricchire il reparto offensivo di Cristian Chivu. Dopo aver concluso l’accordo con il Parma, l’attaccante francese si prepara a fare il suo debutto nerazzurro, portando energia e talento alla squadra. Ma la domanda ora è: sarà presente al Mondiale per Club? Rimanete con noi per scoprire le ultime novità!

Ange-Yoan Bonny diventerà presto un calciatore dell’Inter. La dirigenza ha chiuso l’accordo con il Parma per l’attaccante, le ultime da Sky Sport sulla possibile presenza al Mondiale per Club. PRESENTE O NO? – Ange-Yoan Bonny sarà molto presto un giocatore dell’ Inter. Sarà il terzo o il quarto attaccante del reparto a disposizione di Cristian Chivu per la prossima stagione. Dopo Lautaro Martinez e Marcus Thuram il francese sarà al fianco di Francesco Pio Esposito, già confermato dalla dirigenza in toto. Marco Demicheli dà gli ultimi aggiornamenti importanti sulla situazione: «Se supera il turno contro la Fluminense c’è la possibilità concreta che Bonny parta verso gli Stati Uniti e si unisca al gruppo per i quarti di finale del Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bonny ci sarà al Mondiale per Club? Le ultime dall’Inter – Sky

