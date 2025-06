Bonny atteso a Milano già in giornata! Convocato al Mondiale per Club? Tutti i dettagli – Sky

L’attesa è finita: questa sera Milano accoglie Bonny, il nuovo gioiello dell’Inter. Dopo un’ottima stagione con il Parma, il talento giovane e versatile è pronto a scrivere il suo futuro nerazzurro. Un acquisto strategico che rafforza il reparto offensivo, portando entusiasmo e speranza ai tifosi. La sua presenza potrebbe fare la differenza nelle sfide più decisive della stagione. L’avventura di Bonny all’Inter sta per cominciare: scopriamo insieme tutte le sue potenzialità.

L’Inter si prepara ad accogliere il suo nuovo rinforzo in attacco. Come riportato da Sky Sport, è previsto per questa sera l’arrivo a Milano di Bonny. A MILANO – Ange-Yoan Bonny protagonista di una stagione positiva con il Parma in Serie A, è stato individuato dalla dirigenza interista come il profilo ideale per completare il reparto offensivo. Giovane, fisico e duttile, l’attaccante ex Clermont rappresenta un investimento di prospettiva, ma anche un’opzione concreta già per la stagione imminente. L’operazione si aggira attorno ai 25 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. Il calciatore, secondo quanto riferito da Sky Sport, è atteso già in giornata a Milano. 🔗 Leggi su Inter-news.it