Bomba Sinner spunta il vero motivo dell’addio | terremoto a Wimbledon

Jannik Sinner ha cominciato Wimbledon con un obiettivo chiaro: lasciarsi alle spalle la delusione del Roland? Garros e competere per il suo quarto titolo Slam. Nonostante l’agenda piena di allenamenti con i migliori preparatori, non sono mancate le polemiche. A pochi giorni dal via del terzo major dell’anno, lo squadrone attorno a Sinner ha visto di nuovo un valzer di volti nuovi: via Marco Panichi e Ulises Badio, arrivati meno di dodici mesi fa, ora fuori dal progetto. E l’azzurro, pur senza drammatizzare, ha deciso di spostare il mirino esclusivamente sul campo, senza lasciare spazio a distrazioni. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com