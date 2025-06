Bomba d’acqua innesca due frane a Cogne paese di nuovo isolato un anno dopo l’alluvione

Una bomba d'acqua ha scatenato due nuove frane a Cogne, lasciando di nuovo il paese isolato a un anno dall'alluvione che aveva bloccato l'accesso per settimane. I detriti hanno invaso la Strada Regionale 47, coinvolgendo un'auto in transito e mettendo a rischio gli abitanti. Il sindaco rassicura: "Stanno lavorando per rimuovere i detriti". La comunità si prepara ad affrontare un'altra sfida per tornare alla normalità.

La frana ha invaso la strada regionale 47 isolando di nuovo Cogne a un anno esatto dall'alluvione che aveva bloccato ogni accesso alla cittadina per alcune settimane. I detriti hanno anche bloccato un’auto di passaggio i cui occupanti sono stati recuperati da soccorso alpino valdostano e vigili del fuoco. Il sindaco: "Stanno lavorando per rimuovere i detriti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

