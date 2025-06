Bologna operaio si accascia sotto al sole e muore nel cantiere di una scuola

Una tragedia sul cantiere di una scuola a Bologna scuote la comunità: un operaio si accascia sotto il sole e perde la vita. La Cgil e la Fillea chiedono misure immediate per tutelare i lavoratori dal rischio caldo. È in arrivo l’ordinanza della Regione, ma la domanda resta: come proteggere davvero chi ogni giorno mette a rischio la propria vita?

Lo denunciano la Cgil e la Fillea. “Servono misure per proteggere i lavoratori dai rischi connessi all’esposizione al calore”. In arrivo l’ordinanza della Regione. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Bologna, operaio si accascia sotto al sole e muore nel cantiere di una scuola

