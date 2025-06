Bologna obiettivo Tarrega | cuore Valencia ma la sfida rossoblù lo tenta

Il cuore di César Tarrega batte Valencia, ma il mercato non aspetta. Il Bologna, sempre alla ricerca di rinforzi per blindare la propria difesa, punta deciso sul giovane talento spagnolo in caso di partenza di Beukema. La sfida rossoblù si fa più intensa: un derby tra passione e strategia che potrebbe riscrivere le carte del calciomercato estivo. Resta da scoprire se il destino porterà Tarrega in Italia o resterà fedele al suo cuore valenciano.

Bologna, nuovo obiettivo in difesa in caso di partenza di Beukema: piace Cesar Tarrega, titolare nel Valencia e Spagna Under 21 Dieci giorni fa aveva giurato amore eterno al Valencia – «Il Valencia è la mia vita» – ma il calciomercato, si sa, ribalta tutto. E così César Tarrega, difensore centrale classe 2002 e titolare . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bologna, obiettivo Tarrega: cuore Valencia, ma la sfida rossoblù lo tenta

