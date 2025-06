Bologna imprenditore edile si accascia e muore nel cantiere I sindacati | Vittima del caldo

La tragedia di Brahim Ait El Hajjam, imprenditore edile a Treviso, colpisce profondamente: il caldo estremo ha mietuto un'altra vittima sul lavoro, evidenziando ancora una volta l'importanza di misure preventive. In un contesto in cui Lombardia e Emilia Romagna hanno già adottato divieti nelle ore più calde, è fondamentale riflettere sull'urgenza di tutelare la salute di chi contribuisce alla crescita del nostro paese. La sicurezza deve essere priorità assoluta per evitare altre tragedie come questa.

Brahim Ait El Hajjam era il titolare di un'azienda di pavimentazioni di Treviso che è deceduto presumibilmente per un malore causato per il troppo caldo subito. Il suo decesso arriva proprio nel giorno in cui la Lombardia e la stessa Emilia Romagna hanno deciso di adottare un'ordinanza che vieta di lavorare nelle fasce orarie piĂą calde, affinchĂ© si possano prevenire episodio di complicanze di salute o, nei casi peggiori, morti sul lavoro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Bologna, imprenditore edile si accascia e muore nel cantiere. I sindacati: “Vittima del caldo”

