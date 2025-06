Bologna imprenditore edile muore lavorando sotto il sole

Tragedia sul cantiere di San Lazzaro, Bologna: un imprenditore edile di 48 anni perde la vita improvvisamente sotto il sole durante i lavori. Ait El Hajjam Brahim, titolare della ditta Veneto Pavimenti SAS, si è accasciato mentre partecipava a una gettata, colpito probabilmente da un malore. Un evento che scuote l’intera comunità e riaccende il dibattito sulla sicurezza sul lavoro. La sua scomparsa ci invita a riflettere sull’importanza delle misure preventive.

Intorno alle 12 di oggi, 30 giugno, nel cantiere della scuola Jussi di San Lazzaro, provincia di Bologna, è morto il titolare di un’impresa in appalto coinvolta dell’esecuzione dei lavori, “Veneto pavimenti SAS” di Treviso. “Ait El Hajjam Brahim, questo il suo nome, 48 anni, si è improvvisamente accasciato al suolo a causa presumibilmente di un malore, durante una gettata, esposto al sole “. Ne danno notizia i sindacati Cgil e Fillea Bologna. “Nell’attesa di conoscere le effettive cause del decesso – si legge in una nota – la Cgil di Bologna e la Fillea Cgil di Bologna richiamano, in questo terribile momento, che è indispensabile promuovere una cultura della sicurezza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bologna, imprenditore edile muore lavorando sotto il sole

