Bologna-Immobile ci siamo L’ex bomber della Lazio a un passo Ormai manca solo la firma ufficiale Si tratta sulla durata del contratto

Le trattative per il trasferimento di Ciro Immobile a Bologna sono ormai alle battute finali. Dopo settimane di attesa, l’ex bomber della Lazio si avvicina concretamente alla firma, con il club felsineo pronto ad accoglierlo. La conferma definitiva dipende solo dalla buonuscita dal Besiktas, ma tutto fa pensare che l’affare sia ormai in dirittura d’arrivo. Il calcio italiano si prepara a riabbracciare un grande attaccante: la grande sfida sta per iniziare.

Sono le ore decisive per l’approdo di Ciro Immobile (35 anni) a Bologna. La fumata bianca ancora non è arrivata, ma una notizia racconta come potrebbe essere in dirittura d’arrivo: il Besiktas ha svolto sabato il primo giorno di preparazione e Immobile non c’era, nessuna ripresa nelle foto ufficiali del club. L’attaccante attende via libera del Besiktas alla buonuscita e allo svincolo, per raggiungere Bologna. Le parti sono vicine: l’ex Lazio chiede 2,5 milioni per liberare il Besiktas dal suo ingaggio da 6,5 milioni per la prossima stagione, ritenuto non più sostenibile, in cambio dello svincolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net