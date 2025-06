Bollette stop alle domande per le tutele graduali dal 30 giugno

Nel complesso panorama delle bollette post-liberalizzazione, i clienti vulnerabili si trovano di fronte a una svolta cruciale. Fino al 30 giugno 2025, possono optare per il Servizio a tutele graduali, un’area intermedia tra la tutela massima e il mercato libero. Con questa scelta, si apre un nuovo capitolo nel rapporto tra consumatori e fornitori, segnando la fine delle domande di tutela e definendo un futuro più chiaro e trasparente per tutti.

Nel labirinto delle bollette post-liberalizzazione, i clienti vulnerabili sono chiamati a fare una scelta importante. Fino al 30 giugno 2025, infatti, i vulnerabili possono scegliere se accedere al Servizio a tutele graduali, una sorta di zona cuscinetto tra la Maggior tutela e il mercato libero. Differenza fra Maggior tutela e Tutele graduali. Con la riforma del settore elettrico e l’addio definitivo al mercato tutelato per i clienti non vulnerabili (dal 1° luglio 2024), il sistema si è ristrutturato attorno a due direttrici: da un lato il mercato libero, dall’altro due regimi “protetti”, riservati ai clienti considerati vulnerabili per motivi economici, sanitari, anagrafici o geografici. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Bollette, stop alle domande per le tutele graduali dal 30 giugno

