Bollette luce e gas dal primo luglio c’è quella unificata

Dal 1° luglio, le bollette di luce e gas si unificano in un nuovo formato più trasparente e intuitivo, grazie alle nuove disposizioni di Arera. Questa rivoluzione nelle modalità di fatturazione mira a rendere più semplice la comprensione dei costi energetici, consentendo ai consumatori di avere sempre sotto controllo le proprie spese e le offerte sottoscritte. Un passo importante verso una maggiore chiarezza e tutela del cliente nel mondo dell’energia.

Dal 1° luglio i venditori di elettricità e gas saranno obbligati ad emettere le bollette in un nuovo formato più chiaro e comprensibile, con un frontespizio uguale per tutti, contenente le principali informazioni generali, e due riquadri: lo ‘Scontrino dell’energia’ che riporta quantità x prezzo, e il ‘Box dell’offerta’ che ricorda le condizioni contrattuali sottoscritte dal cliente. Lo annuncia Arera, spiegando che la novità ha l’obiettivo di migliorare la comprensibilità delle bollette di famiglie (esclusi i clienti in Maggior Tutela), condomini, piccole e medie imprese e BT altri usi (come box, cantine e magazzini). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bollette luce e gas, dal primo luglio c’è quella unificata

