Bobb Juve Tuttosport occhi puntati sulla stellina del Manchester City | i bianconeri vogliono provarci! Le ultimissime

Bobb Juve (Tuttosport), occhi puntati sulla stellina che quest’anno ha faticato nel Manchester City: i bianconeri vogliono provarci! Le ultimissime. Spunta un nuovo nome per il mercato Juve, sempre a caccia delle giuste occasioni con cui andare a rinforzare la propria rosa in vista di una stagione che deve segnare il definitivo rilancio. Come riportato da Tuttosport nel mirino dei bianconeri sarebbe finito ora Oscar Bobb, norvegese classe 2003 di proprietà del Manchester City. Il giocatore ha un contratto fino al 2029 e per questo non sarà semplice strapparlo agli inglesi. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com