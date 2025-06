BluOrobica riparte da coach Cece Ciocca e da una nuova casa in città

BluOrobica riparte con entusiasmo e tanta ambizione, affidandosi alla guida esperta di coach Cece Ciocca e inaugurando una nuova sede in città. La stagione 2025/26 si preannuncia ricca di sfide e innovazioni, consolidando il legame tra tradizione e futuro. Con la presentazione ufficiale del nuovo allenatore e l’apertura della Palestra Flores a Celadina, si apre un capitolo entusiasmante che promette grandi soddisfazioni per tutto il club e i suoi tifosi.

Su il sipario sulla stagione 202526, nella nuova sede operativa. BluOrobica a Levate si presenta nella conferenza stampa di presentazione di un'annata che si preannuncia impegnativa e piena di novità, a partire dal nuovo allenatore della Serie B InterregionaleU19 Eccellenza, Cesare "Cece" Ciocca, introdotto dal presidente Paolo Andreini. "Abbiamo una nuova sede operativa e una nuova casa sportiva, la Palestra Flores a Celadina, per cui ringrazio l'Amministrazione Comunale che ci ha supportato nel trovare un impianto che potesse accoglierci. Un impianto perfetto per la nostra realtà che ci permette di rimanere in città e di continuare nel nostro progetto, nato ormai 23 anni fa e ancora in crescita.

GRANDE RITORNO IN CASA SBT! La Scuola Basket Treviglio è orgogliosa di annunciare il ritorno di Cesare “Cece” Ciocca come Responsabile Tecnico del settore giovanile! Un coach di enorme esperienza, uno dei fondatori della SBT insieme a Carlo B Vai su Facebook

Basket, la BluOrobica punta sui giovani e pensa in grande: in panchina Cece Ciocca; Unica BluOrobica riporta in bergamasca coach Cesare Ciocca; La Bluorobica riparte da Ciocca: “Buttiamo i telefonini e torniamo a esprimere emozioni in palestra”.

Basket, la BluOrobica punta sui giovani e pensa in grande: in panchina Cece Ciocca - È stata presentata lunedì 30 giugno la stagione 2025/2026 della BluOrobica Basket. ecodibergamo.it scrive

Unica BluOrobica riporta in bergamasca coach Cesare Ciocca - Il 60enne coach trevigliese allenerà in B Interregionale e la Under 19 Eccellenza di Unica BluOrobica e sarà coordinatore tecnico alla Scuola Basket Treviglio ... Come scrive primatreviglio.it