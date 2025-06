Bloomberg | l’Ue è pronta ad accettare la proposta Usa di dazi al 10 per cento

L’Europa si prepara a fare un passo deciso verso un accordo commerciale con gli Stati Uniti, accettando un dazio del 10% su molte esportazioni, ma puntando a riduzioni mirate in settori strategici come farmaceutica, alcol, semiconduttori e aerospaziale. Questa mossa potrebbe segnare un nuovo capitolo nelle relazioni transatlantiche, equilibrando protezione e apertura. Le prossime settimane saranno cruciali per definire i dettagli di questa intesa...

L’Unione europea sarebbe pronta ad accettare la proposta di accordo commerciale con gli Stati Uniti che prevede un dazio universale del 10 per cento su molte esportazioni del blocco, ma in cambio chiede a Washington l’impegno a ridurre le tariffe su settori chiave come farmaceutica, alcol, semiconduttori e aerei commerciali. Lo riporta l’agenzia Bloomberg, citando fonti vicine ai negoziati. Secondo le fonti, Bruxelles sta spingendo per ottenere quote ed esenzioni sui dazi statunitensi del 25 per cento su auto e componenti e del 50 per cento su acciaio e alluminio. La Commissione europea considererebbe la proposta leggermente sbilanciata a favore degli Stati Uniti, ma comunque accettabile in linea generale. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bloomberg: l’Ue è pronta ad accettare la proposta Usa di dazi al 10 per cento

