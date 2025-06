Blocco delle chiamate di telemarketing | la mossa dell’Agcom

Il blocco delle chiamate di telemarketing si prepara a rivoluzionare le nostre giornate, grazie all’intervento deciso dell’Agcom. Con due provvedimenti chiave, dal 19 agosto e quattro mesi dopo, si mira a fermare le chiamate indesiderate, contrastando lo spoofing e proteggendo i cittadini da pratiche moleste. Questa mossa rappresenta una svolta significativa, promettendo di restituire serenità e privacy agli utenti italiani. La vera sfida sarà...

Sarebbe una svolta importante. Dovrebbero finalmente finire le chiamate inattese e insistenti da parte dei call center. L'Agcom, stando a quanto emerge, infatti, avrebbe intenzione di agire con due provvedimenti. Dal 19 agosto parte il blocco delle chiamate dall'estero che nascondono numeri fissi italiani e poi toccherà, invece, quattro mesi dopo ai numeri mobili. Le nuove imposizioni dovranno bloccare o comunque limitare lo spoofing, ovvero la tecnica che genera numeri fasulli portatori di messaggi di telemarketing o di vere e proprie truffe. In pratica, sarà impedito il passaggio in Italia di telefonate provenienti da fuori confine che mostrano, in modo illecito, un numero fisso o mobile italiano come identificativo del chiamante.