Bloccati durante la scalata alpinisti salvati sul Dente del Pescecane

Due giovani alpinisti del 1992 hanno vissuto un'avventura estrema sul Dente del Pescecane nel Gruppo del Peralba, rimanendo bloccati per ore. L'intervento tempestivo del Soccorso Alpino ha messo in atto una complessa operazione di salvataggio, dimostrando ancora una volta il coraggio e la professionalità di chi affronta le sfide della montagna. Questa vicenda ci ricorda quanto la prudenza sia fondamentale quando si esplora il mondo alpino.

Il soccorso alpino ha tratto in salvo due alpinisti, entrambi classe 1992, rimasti bloccati per diverse ore sulla parete del Dente del Pescecane, nel suggestivo Gruppo del Peralba. L'allarme, scattato poco dopo le 17 di domenica 29 giugno, ha innescato una complessa operazione di soccorso che si. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: bloccati - alpinisti - dente - pescecane

Bloccati a 2700 metri in Valle Spluga: recuperati due alpinisti con l'elicottero - Due alpinisti bloccati a 2700 metri in Val Spluga, recuperati grazie a un intervento tempestivo dell'elicottero dei vigili del fuoco.

TRACCE NERE Venzone Ieri, sabato 28 giugno, abbiamo soccorso intorno alle 11.30 due giovani friulani sui venticinque anni d'età che hanno chiesto aiuto tramite Nue112 perché erano rimasti bloccati su terreno impervio sotto il Monte di Ledis a quota 980 c Vai su Facebook

Bloccati durante la scalata, alpinisti salvati sul Dente del Pescecane; Si incastrano le corde, due alpinisti restano bloccati in parete a Sappada: recuperati in elicottero; Tratti in salvo in serata due alpinisti rimasti incrodati nel gruppo del Peralba.

Sappada, corde incastrate in parete: recuperati con l’elicottero due giovani alpinisti - SAPPADA (UD) – Si è concluso con esito positivo poco dopo le 20:00 di oggi, domenica 29 giugno 2025, l’intervento per il recupero di due alpinisti rimasti bloccati in parete nel suggestivo Gruppo del ... Secondo nordest24.it

Corde incastrate sul Peralba, salvati in extremis due alpinisti friulani - Attimi di tensione nel Gruppo del Peralba: due alpinisti bloccati in parete a causa delle corde incastrate. Si legge su udinetoday.it