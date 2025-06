Blitz nel cantiere della scuola | emergono irregolarità stop ai lavori

Un blitz a sorpresa nel cantiere della scuola ha portato alla scoperta di gravi irregolarità, costringendo alla sospensione immediata dei lavori. Questa operazione, parte di un'ampia attività di controllo sui progetti finanziati dal PNRR, mira a prevenire infiltrazioni mafiose e tutelare l'integrità delle opere pubbliche. Un esempio concreto di come le autorità siano ferme nel combattere ogni tentativo di corruzione e illegalità nel settore.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella mattinata odierna, nell’ambito delle verifiche sui cantieri delle opere finanziate dal PNRR con l’obiettivo di prevenire infiltrazioni mafiose e garantire la corretta esecuzione dei lavori, il Gruppo Ispettivo Antimafia (GIA), coordinato dalla Prefettura e composto da dirigenti e ufficiali della locale Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e della DIA di Napoli, con il supporto dell’Ispettorato territoriale del lavoro e del Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche, ha effettuato un accesso presso il cantiere sito alla cda Santa Colomba in Benevento, relativo ai lavori di demolizione e ricostruzione dell’ Istituto Superiore “Le Streghe- Marco Polo”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Blitz nel cantiere della scuola: emergono irregolarità, stop ai lavori

In questa notizia si parla di: lavori - blitz - cantiere - scuola

Saranno denunciati gli operai che per protestare sul rinnovo del contratto hanno bloccato la tangenziale di Bologna https://www.blitzquotidiano.it/cronaca/i-metalmeccanici-in-piazza-vogliamo-il-contratto-bloccata-la-tangenziale-di-bologna-la-questura-sarann Vai su Facebook

Blitz nel cantiere della scuola: emergono irregolarità, stop ai lavori; Polistena, blitz in un cantiere scolastico: sei operai in nero e sanzioni per oltre 28 mila euro; Blitz del deputato nel cantiere della scuola: Lavori a rilento, ritardo inaccettabile.

Bologna, operaio si accascia e muore nel cantiere di una scuola - “Servono misure per proteggere i lavoratori dai rischi connessi all’esposizione al calore”. Lo riporta msn.com

Muore in cantiere mentre lavora sotto il sole a Bologna - La tragedia intorno alle 12 durante i lavori nella scuola Jussi di San Lazzaro, è deceduto il titolare di un'impresa in appalto di Treviso. Riporta msn.com