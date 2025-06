Blitz dei Nas in un panificio maxi multa Poi i carabinieri denunciano un minore

Un fine settimana intenso per i controlli delle forze dell'ordine nell’Alto Ferrarese, che hanno messo in evidenza l’impegno per la sicurezza alimentare e la legalità. A Cento, il Nas di Bologna ha sanzionato un panificio con 1.000 euro per mancata comunicazione del nuovo rappresentante legale, mentre i Carabinieri hanno denunciato un minore durante un blitz. Un segnale chiaro: la prevenzione e la tutela del territorio non si fermano mai.

Fine settimana di controlli, da parte dei carabinieri, anche nel territorio dell’Alto Ferrarese. Nello specifico, a Cento il personale del Nas di Bologna ha comminato una sanzione amministrativa di 1.000 euro ad un panificio per mancata comunicazione della variazione del legale rappresentante e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

