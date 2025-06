Blackout radar si va verso 2 indagini | oltre a Enac esposto in procura

Il blackout radar di sabato sera a Milano ha scatenato un effetto domino di disagi e inchieste, coinvolgendo sia l'Enac che la procura. Due indagini sono in corso per fare chiarezza su quanto accaduto al centro di controllo del traffico aereo, tra sospetti di malfunzionamenti e responsabilitĂ . Mentre l'indagine dell'Enac mira a garantire sicurezza e trasparenza, un esposto in procura potrebbe approfondire eventuali questioni penali. La vicenda si prepara a svelare aspetti fondamentali sulla gestione del traffico aereo in Italia.

Due indagini per chiarire cosa è avvenuto sabato sera al Centro di controllo del traffico aereo di Milano. La prima verrĂ gestita da una commissione dell’ Enac, l’ente che vigila sull’ Enav; la seconda invece potrebbe nascere in procura dove è atteso un esposto in seguito ai gravi disagi per migliaia di passeggeri che viaggiavano o avrebbero dovuto farlo a bordo dei 320 voli coinvolti tra cancellazioni, ritardi, deviazioni e dirottamenti. Il punto è sempre lo stesso: cosa ha provocato il “blackout” dei dati radar e di chi sono le responsabilitĂ ? Enav e Tim si sono scontrate giĂ domenica, rimpallandosi la responsabilitĂ . 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Blackout radar, si va verso 2 indagini: oltre a Enac, esposto in procura

Caos voli nel Nordovest: guasto al centro radar, coinvolti circa 320 aerei | La situazione tornata alla normalità | Enac: "Indagini sulle cause" - Il traffico aereo nel nord-ovest è stato temporaneamente interrotto a causa di un guasto al centro radar, coinvolgendo circa 320 voli e causando cancellazioni significative.

