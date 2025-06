Blackout disservizi energetici e danni per migliaia di euro Iren chiede scusa ai torinesi | Evento eccezionale ma grave

Una recente ondata di blackout e disservizi energetici ha colpito duramente Torino, causando danni per migliaia di euro e un forte disagio tra i cittadini. Di fronte a questa crisi, Iren si presenta con umiltĂ e responsabilitĂ , tramite il suo presidente Luca Dal Fabbro, che questa mattina ha chiesto scusa in un incontro aperto nel cuore della cittĂ . Un gesto che speriamo possa segnare l'inizio di una soluzione duratura e concreta per tutti.

Iren chiede scusa e lo fa per voce del suo presidente, Luca Dal Fabbro, questa mattina atteso in una Sala Orologio di Palazzo Civico gremita di cittadini in attesa di risposte. Scuse che arrivano a seguito di settimane nere a Torino per quanto riguarda la fornitura del servizio energetico. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: iren - chiede - scusa - blackout

Colpa del caldo e dell’accensione degli impianti di climatizzazione, Iren al lavoro per riparare i guasti Vai su Facebook

Black out, Iren chiede a scusa ai torinesi: Task force strutturale contro interruzioni luce; Blackout a Torino: dieci ore senza corrente elettrica. Bufera su Iren (che brancola nel buio) e sul sindaco Lo Russo (che cerca l'interruttore della luce); Blackout del weekend a Torino, prime diffide e richieste di risarcimenti dai locali. Lo Russo contro Iren.

Blackout a Torino, l’attacco di Giachino: “Lo Russo chieda scusa ai cittadini" - Decine di guasti nella rete elettrica mandano in tilt la città: migliaia di utenze al buio, locali costretti alla chiusura, disagi anche per la metropolitana ... Lo riporta giornalelavoce.it

Blackout, l’ira di Lo Russo contro i manager di Iren: “Trovate i responsabili” - “Inefficienze intollerabili, fondi per la manutenzione spostati altrove” ... Da torino.repubblica.it