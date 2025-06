Bisseck Inter cessione in arrivo? Ecco la cifra cosa filtra sul futuro

L’Inter si prepara a fare grandi mosse sul mercato, con una possibile cessione di Bisseck all’orizzonte. Ma quanto potrebbe guadagnare il club nerazzurro da questa operazione? La cifra in ballo potrebbe rivelare molto sul futuro del giovane talento e sulla strategia della società di Beppe Marotta. Scopriamo insieme cosa filtra e quali sono le prospettive che si delineano all’orizzonte.

Bisseck Inter, cessione in arrivo per il talento nerazzurro? Ecco la cifra scelta dal club di Beppe Marotta, vediamo cosa filtra sul suo futuro. L’ Inter sta continuando a investire in maniera decisa sul mercato, con un esborso complessivo che, grazie all’arrivo di Bonny dal Parma, ha ormai superato i 70 milioni di euro. Il club nerazzurro, però, non si ferma qui e ha già messo nel mirino Leoni, per il quale serviranno altri 30 milioni circa. Nel frattempo, si cercherà di bilanciare la spesa con alcune inevitbili cessioni. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola, il momento delle cessioni è inevitabile e non dipende solo dalla complessa situazione di Calhanoglu, ancora da risolvere (le voci sul suo trasferimento al Galatasaray restano insistenti). 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bisseck Inter, cessione in arrivo? Ecco la cifra, cosa filtra sul futuro

In questa notizia si parla di: inter - arrivo - cessione - ecco

Inter, in arrivo tre finali: previste rotazioni in vista del 31 maggio, ecco cosa ha in mente Inzaghi - L'Inter si prepara a vivere un finale di stagione cruciale, con tre partite decisive all'orizzonte. Simone Inzaghi ha studiato un piano strategico che prevede rotazioni mirate, in vista del 31 maggio, per garantire il massimo rendimento della squadra.

Gds - Esposito, assalto Fiorentina. L'Inter apre alla cessione: ecco quanto chiede Vai su X

L'Inter vola con Oaktree. Le ultime sull'orizzonte cessione del club Vai su Facebook

Gds – Esposito, assalto Fiorentina. L’Inter apre alla cessione: ecco quanto chiede; Gazzetta: “Ecco la lista delle cessioni CERTE all’Inter”; Ecco il nuovo colpo del Monza: dall'Inter arriva Tomás Palacios.

Inter, in arrivo 22 milioni dal mercato: scontata la doppia cessione - Beppe Marotta si sfrega le mani: in arrivo 22 milioni di euro nelle casse dell’Inter. Scrive spaziointer.it

Calciomercato Lazio, l’Inter insiste per Rovella: la cessione però non sistemerebbe i conti - Questa sembra essere l’estate di Nicolò Rovella: il centrocampista della Lazio piace davvero a tutti e, nelle ultime ore, si registra l’interessamento dell’Inter per la prossima sessione di calciomerc ... Segnala msn.com