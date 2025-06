Biologo ucciso in Colombia i funerali di Coatti sulle note di Battiato e Mango | Hai sempre portato luce

Longastrino (Ferrara), 30 giugno 2025 – Sono le note de ' La cura ' di Franco Battiato che risuonano fuori dalla chiesa all’arrivo del feretro di Alessandro Coatti, il 38enne biologo barbaramente ucciso in Colombia. La parrocchia è quella di San Giuliano a Longastrino, dove un paese intero si è riunito questa mattina per i funerali. Compagni di scuola, professori, parenti e amici, uniti in un unico grande abbraccio di fronte alla tragedia. I genitori Sandra Lovato e Gabriele Coatti sono partiti dalla camera mortuaria di Ravenna al seguito del carro funebre. Davanti alla chiesa li hanno accolti gli zii e la cugina Arianna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Biologo ucciso in Colombia, i funerali di Coatti sulle note di Battiato e Mango: “Hai sempre portato luce”

In questa notizia si parla di: biologo - ucciso - colombia - funerali

Alessandro Coatti ucciso in Colombia, chi sono i 4 arrestati: una ragazza e tre ragazzi di 20 anni. La salma del biologo arrivata in italia - Il tragico omicidio di Alessandro Coatti, biologo ferrarese di 38 anni, ha scosso l'Italia. Dopo settimane di indagini, sono stati finalmente identificati e arrestati quattro sospettati: una ragazza e tre ragazzi di circa 20 anni, collegati all'atroce episodio avvenuto a Santa Marta, in Colombia.

