Bimbo sul materassino finisce al largo con la nonna il nonno vede tutto dalla spiaggia e si sente male

Una giornata di sole e mare si è improvvisamente trasformata in un incubo per una famiglia a Castellammare di Stabia. Un bambino di cinque anni, sul materassino, si è allontanato troppo dalla riva insieme alla nonna, mentre il nonno osservava tutto impotente dalla spiaggia. Le forti correnti e la paura hanno rischiato di finire in tragedia, ma grazie al tempestivo intervento della guardia costiera, la vita di quei piccoli eroi è stata salvata.

Sembrava una giornata di mare come tante, ma si è trasformata in un incubo sfiorato per una famiglia in vacanza a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Un episodio che poteva avere conseguenze tragiche è stato fortunatamente risolto grazie al pronto intervento della guardia costiera, intervenuta con tempestività e coraggio in una situazione di grande pericolo per un bambino di appena cinque anni e sua nonna. Le forti correnti e il vento, che in quel momento soffiavano con particolare intensità, hanno trascinato i due a largo, creando attimi di autentico panico tra i bagnanti. Tutto è iniziato quando il piccolo, adagiato su un materassino gonfiabile, si è ritrovato improvvisamente spinto lontano dalla riva, fino a circa due miglia nautiche, ovvero quasi quattro chilometri dalla costa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it