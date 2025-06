Bimbo di 5 anni spinto dalla corrente in mare mentre fa il bagno con la nonna sul materassino paura a Castellammare di Stabia

Un pomeriggio di relax in mare si trasforma in un momento di paura e coraggio a Castellammare di Stabia. Un bambino di soli 5 anni, spinto dalla corrente insieme alla nonna su un materassino, ha rischiato di perdere il controllo, ma grazie all’intervento tempestivo della Capitaneria di Porto sono stati messi in salvo. La sicurezza e la prontezza dei soccorritori hanno fatto la differenza in questa difficile avventura. Continua a leggere per scoprire l’emozionante salvataggio.

