Bimbo di 2 anni trovato in fondo alla piscina da mamma e papà | è gravissimo

Un dramma sfiorato sul Lago di Garda: un bambino di appena 2 anni è stato trovato in fin di vita in una piscina privata a Pacengo. I genitori, sconvolti, hanno immediatamente chiamato i soccorsi, e ora i medici si impegnano con tutte le loro forze per salvarlo. La vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale la massima attenzione per la sicurezza dei più piccoli. La speranza resta viva, ma l'attenzione deve essere massima sempre.

I medici stanno cercando di salvare la vita di un bambino di due anni, caduto in una piscina privata a Pacengo, frazione di Lazise. Il piccolo è stato trovato dai genitori, privo di sensi, immerso nell'acqua nella villetta in cui stavano soggiornando sul Lago di Garda. Era in arresto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

