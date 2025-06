Bimbo di 2 anni trovato in fondo alla piscina da mamma e papà a Lazise | è gravissimo

Un dramma sfiora una tranquilla giornata di relax sul Lago di Garda: un bimbo di soli 2 anni è stato trovato privo di sensi in fondo alla piscina e ora si trova in condizioni gravissime. Rianimato sul posto dai soccorritori e trasportato d'urgenza in terapia intensiva, l’incidente scuote l’intera comunità. Le indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire le circostanze di questa tragedia che ha lasciato tutti senza parole.

Un bimbo di 2 anni è in condizioni gravissime dopo essere stato trovato privo di sensi nella piscina di una villetta a Pacengo, sul Lago di Garda. Rianimato sul posto dai soccorritori, è ora ricoverato in terapia intensiva a Verona. Indagano i carabinieri, la prognosi è riservata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Bimbo di due anni in terapia intensiva al Borgo Trento, era caduto in piscina - E' grave nella terapia intensiva dell'ospedale di Borgo Trento di Verona un bimbo di due anni caduto nella piscina del residence dove era in vacanza con la famiglia, a Lazise. Da rainews.it