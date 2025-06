Bimba scivola dal ponte dalla crociera Disney e finisce nell’oceano il padre si tuffa e la salva | Sono rimasti in acqua 20 minuti prima che arrivasse l’equipaggio

Una giornata di emozioni e avventure si è trasformata in un salvataggio indimenticabile nel Golfo del Messico. Durante una crociera Disney, una bambina è scivolata dal ponte e finita in mare, ma il suo padre ha sfidato il pericolo per salvarla. Rimasto in acqua 20 minuti, ha dimostrato un coraggio straordinario, regalando a tutti un lieto fine che resterà nella memoria. Un gesto eroico che ci ricorda quanto l'amore e il coraggio siano insuperabili.

Un padre eroico per una storia a lieto fine che arriva dalla Florida. Nelle acque del Golfo del Messico stava per consumarsi una tragedia, ma per fortuna è andato tutto per il verso giusto e tutti stanno bene. I protagonisti della vicenda sono una bambina e suo padre, che avevano preso parte a una crociera organizzata dalla Disney. La nave Disney Dream stava rientrando a Fort Lauderdale, in Florida. Dopo quattro giorni alle Bahamas e uno scalo a Lookout Cay, l’isola privata di Disney a Lighthouse Point, domenica 29 giugno la crociera stava facendo ritorno in porto quando è avvenuto l’incidente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bimba scivola dal ponte dalla crociera Disney e finisce nell’oceano, il padre si tuffa e la salva: “Sono rimasti in acqua 20 minuti prima che arrivasse l’equipaggio”

