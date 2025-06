Bimba di 8 anni muore annegata nella piscina del parco acquatico Santa Chiara di Rende

Una giornata di divertimento si è trasformata in un dramma al parco acquatico Santa Chiara di Rende. La tragica perdita di Simona Vanessa Szilagyi, una bambina di soli 8 anni, ha scosso tutti, lasciando sgomento e dolore. Mentre le autorità indagano sulle cause dell’incidente, la comunità si stringe nel ricordo di una vita così giovane e preziosa. È importante riflettere sulla sicurezza e sulla prevenzione per evitare altre tragedie simili.

Tragedia al parco acquatico di Rende. Una giornata di svago si è trasformata in tragedia. Una bambina di 8 anni, Simona Vanessa Szilagyi, di origine romena, è morta annegata nel pomeriggio di ieri all'interno della piscina del parco acquatico "Santa Chiara" di Rende, in provincia di Cosenza. L'incidente è avvenuto alle 16:10, sotto gli occhi dei bagnanti attoniti. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri della Compagnia di Rende, coordinati dal capitano Andrea Aiello, la piccola si trovava in acqua quando ha avuto un improvviso malore, ha perso il contatto con il fondo vasca ed è andata in arresto respiratorio.

