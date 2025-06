Bimba di 8 anni annega in piscina

Un’altra tragica perdita scuote la comunità: una bambina di 8 anni ha perso la vita annegando nella piscina di un parco acquatico a Rende. Nonostante l’immediato intervento di soccorritori e forze dell’ordine, nulla è stato possibile fare per salvarla. La tragedia rivela ancora una volta le criticità legate alla sicurezza in ambienti di svago per i più piccoli. È fondamentale approfondire le cause e prevenire future tragedie simili.

17.40 Ancora na tragedia che vede come vittima un minore. Una bimba di 8 anni è morta annegata nella piscina di un parco acquatico a Rende (Cs). Sul posto sono intervenuti immediatamente il personale delle forze dell' ordine e i sanitari del 118, ma per la piccola non c'è' stato nulla da fare.Si indaga sulla dinamica. Davanti alla struttura si sono creati momenti di tensione. Non è il primo caso che si registra da inizio stagione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

