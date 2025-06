Bimba di 6 mesi salvata grazie al trapianto di parte del fegato della mamma

Una storia di speranza e coraggio che dimostra come l’amore e la tecnologia possano unirsi per salvare vite umane. Nei giorni scorsi, una bimba torinese di meno di sei mesi e poco più di 5 kg ha ricevuto un intervento rivoluzionario: il primo trapianto della parte sinistra del fegato donato dalla mamma 32enne, un atto che apre nuove frontiere in medicina pediatrica e donazioni. La sua vita è stata letteralmente salvata grazie a questa straordinaria performa...

Nei giorni scorsi una bimba torinese di meno di 6 mesi di età e poco più di 5 kg di peso è stata salvata grazie ad un intervento straordinario eseguito per la prima volta: il trapianto della parte sinistra del fegato donato dalla mamma 32enne e l’autotrapianto di vena giugulare per sostituire la. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: bimba - mesi - salvata - grazie

Novara, la bimba di 14 mesi trovata positiva alla cocaina era stata affidata a una tossicodipendente - A Novara, una bambina di 14 mesi è stata trovata positiva alla cocaina dopo essere stata affidata a una madre tossicodipendente.

Una bimba di meno di 6 mesi e poco più di 5 kg di peso è stata salvata grazie ad un intervento straordinario eseguito per la prima volta ? https://tinyurl.com/4cawks5u Vai su Facebook

Una bimba di meno di 6 mesi e poco più di 5 kg di peso è stata salvata grazie ad un intervento straordinario eseguito per la prima volta ? https://tinyurl.com/35wypczx #news Vai su X

Bimba di 6 mesi salvata grazie al trapianto di parte del fegato della mamma; Torino, bimba di 6 mesi salvata grazie al trapianto di parte del fegato della mamma; Torino: doppio trapianto da vivente salva bimba 6 mesi. Parte del fegato donato dalla madre.

Torino, bimba di 6 mesi salvata grazie al trapianto di parte del fegato della mamma - Leggi su Sky TG24 l'articolo Torino, bimba di 6 mesi salvata grazie al trapianto di parte del fegato della mamma ... Si legge su msn.com

Doppio trapianto da vivente salva una bimba di sei mesi a Torino. Aveva una rara malformazione - Una bimba di sei mesi, affetta da una rara malformazione delle vie biliari, è stata salvata grazie al trapianto di una parte di fegato, donato dalla mamma, e all'autotrapianto della vena porta, il tro ... Secondo affaritaliani.it