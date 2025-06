Bimba cade dalla nave da crociera il video dell’eroico salvataggio del padre | Tenuta a galla per 20 minuti

Un dramma sfiorato sul mare: una bimba cade dalla nave da crociera Disney Dream, ma il suo padre interviene con coraggio e prontezza, tenendola a galla per oltre 20 minuti in attesa dei soccorsi. Un gesto eroico che testimonia il valore del legame familiare e il coraggio nei momenti più difficili. La storia, ricca di tensione e speranza, ci ricorda quanto possa essere potente l’amore paterno. Continua a leggere.

L'incidente è avvenuto domenica a bordo della Disney Dream mentre navigava tra le Bahamas e Fort Lauderdale, in Usa. Fondamentale l’intervento del padre della bimba che, senza esitazione, si è lanciato immediatamente riuscendo a salvarla tenendola a galla fino all'arrivo di una scialuppa di salvataggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

