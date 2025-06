Bimba cade da una nave da crociera in Florida il video dell’eroico salvataggio del padre | Tenuta a galla per 20 minuti

In un drammatico episodio al largo di Fort Lauderdale, una bambina cade dal quarto ponte di una nave Disney, mettendo in risalto il valore del coraggio e dell’amore paterno. Senza esitare un attimo, il padre si tuffa per salvarla, tenendola a galla per 20 minuti complicati, mentre i passeggeri assistono increduli. La scena, definita dagli altri come un gesto eroico, ci ricorda quanto siano profonde le capacità umane di affrontare l’impossibile.

Una bambina è caduta in mare dal quarto ponte di una nave da crociera Disney mentre stava rientrando a Fort Lauderdale dopo una crociera di quattro notti alle Bahamas. Senza esitare, i l padre si è tuffato in acqua per raggiungerla e tenerla a galla per 20 minuti, in attesa dei soccorsi. Molti passeggeri, testimoni della scena, hanno definito il suo gesto un atto di straordinario coraggio.

