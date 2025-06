Billing ai saluti | il messaggio social ha commosso tutti

Billing, il simbolo di passione e dedizione azzurra, ha deciso di lasciare Napoli, lasciando un vuoto nel cuore di tifosi e staff. La sua lettera di addio è un inno alla gratitudine e all’amore per la città che gli ha dato tanto. In questo momento di commozione, le parole non bastano a descrivere quanto Billing abbia significato per tutti noi. Billing non ...

Billing è pronto a lasciare Napoli, arriva il messaggio di addio che commuove i tifosi azzurri. Ci sono momenti in cui le parole non bastano a raccontare esperienze e momenti di vita vissuta. Eppure un protagonista dello scudetto ha deciso di salutare Napoli e i napoletani con una commovente lettera in cui sono scritte commoventi parole di gratitudine e affetto. Billing saluta Napoli, ecco il suo commovente messaggio di addio. Billing non dimentica nulla: i giorni di fatica sul campo, l’adrenalina della competizione e il calore di un popolo che trasforma il calcio in qualcosa di unico. Nel suo messaggio emerge la consapevolezza di aver fatto parte di un momento irripetibile, con un club che ha riscoperto orgoglio e ambizione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Billing ai saluti: il messaggio social ha commosso tutti

In questa notizia si parla di: billing - messaggio - saluti - social

Il #Napoli saluta ufficialmente #Billing, #Okafor e #Scuffet Oggi, 30 giugno, scade il prestito di questi tre giocatori, che ritorneranno ai propri club di appartenenza Il Napoli ha voluto ringraziare i tre ragazzi e dedicare loro un saluto speciale Vai su Facebook

Billing ringrazia Napoli: il messaggio d'addio è da brividi; Torna la truffa su Facebook: “Il tuo account verrà chiuso”. Così i truffatori minacciano di cancellarti il profilo; Abbiamo limitato il tuo account. Occhio a questo messaggio: cosa fare.

Ibrahimovic e il saluto a Verratti: il messaggio social diverte i tifosi - Corriere dello Sport - Ibrahimovic e il saluto a Verratti: il messaggio social diverte i tifosi Anche l'attaccante svedese si unisce al coro degli auguri al centrocampista italiano per l'avventura in Qatar: i due sono ... Si legge su corrieredellosport.it

Fiorentina, Martinez Quarta ai saluti: “Non era ciò che immaginavo” - Il calciatore ha salutato la Fiorentina con un lungo messaggio pubblicato sui suoi profili social ufficiali. Secondo gianlucadimarzio.com